شكرا لقرائتكم خبر عن "كامكو" تستحوذ على حصة بقيمة 31.3 مليون دولار ببعض الشركات ذات الغرض الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن قيامها بالاستحواذ على حصة في بعض الشركات ذات الغرض الخاص، بقيمة 31.25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 9.48 مليون دينار كويتي).

وأفادت كامكو، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، بقيامها من خلال تلك الشركات بالاستحواذ على مبنى إداري مؤجر على مؤسسة فريدي ماك، الواقعة في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبلغ التأثير على قائمة المركز المالي المجمعة للشركة، زيادة في أصولها بمبلغ 84.3 مليون دولار تقريباً (بما يعادل 25.57 مليون دينار)، وزيادة في التزامتها بالمبلغ ذاته.

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وقالت كامكو إنه لم يترتب على الصفقة أي أثر جوهري على قائمة الدخل لشركة كامكو، متوقعة أن تُسفر صفقة الاستحواذ عن تحقيق صافي عائد سنوي بقيمة 7% تقريباً.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.