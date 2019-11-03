شكرا لقرائتكم خبر عن "مصرف البحرين المركزي" يوافق على استحواذ "بيتك" على الأهلي المتحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تلقيه موافقة مصرف البحرين المركزي على مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

وقال البنك، في بيان لموقع بوصة الكويت، اليوم الأحد، إن الموافقة تعتبر مشروطة باستيفاء بعض المتطلبات من قبل مصرف البحرين المركزي.

ومن المُقرر أن يقوم بيتك في الوقت الحالي بالعمل على استكشاف متطلبات بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي.

وأكد بيتك على أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة لمساهمي البنكين، على أن يتم الإفصاح في حينه عن أية تطورات جديدة مؤثرة بهذا الشأن.

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وأوضح مازن الناهض، الرئيس التنفيذي للبنك، في مقابلة مع قناة العربية أن عملية الاندماج ستتم على مراحل.

وبين الناهض أن علمية تحويل الأصول غير المتوافقة مع الشريعة للأهلي المتحد ستأخذ وقتا.

وأكد الناهض أن 44% من أصول الأهلي المتحد متوافقة مع الشريعة في الوقت الحالي.

يذكر أن بيتك أعلن مطلع أكتوبر الماضي، عن تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي على قيام البنك بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال البنك البحريني.

وكان "المركزي" الكويتي قد أصدر بياناً سابقاً، أبدى فيه موافقته على اندماج البنكين شريطة تحقيق مجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ.