شكرا لقرائتكم خبر عن "دور للضيافة" تُحقق ثباتاً نسبياً بأرباح الربع الثالث عند 15.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة دور للضيافة، المعلنة اليوم الأحد، ثباتاً نسبياً في الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 15.19 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.20 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة الثبات النسبي في الأرباح خلال الربع الثالث إلى تحمل الأعباء المالية المتمثلة في تطبيق الشركة لمعيار المحاسبة الدولي رقم (16)، والأعباء التمويلية الخاصة بالمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بمبلغ (7.4) مليون ريال، إلا أن ارتفاع الإيرادات نتيجة دخول المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها للتشغيل، بالإضافة إلى تحسن إيرادات بعض المنشآت الفندقية بمدينة الرياض، والإيرادات الأخرى قد ساهم في المحافظة على صافي الربح للربع الحالي على مستواه مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 21 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وارتفعت الإيرادات إلى 139.2 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 111.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 47.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 39.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 58.6%.

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