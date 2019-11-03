شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإيرادات يقود "مدينة المعرفة" لتقليص خسائرها 56% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، المعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الخسائر بنسبة 56.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 5.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 12.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات من الوحدات المباعة وانخفاض المصروفات وإعادة تقييم الاصول.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 17.4 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 14.8 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.
وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 19.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 34.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 25 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 22.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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