يومان مختلفان.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع العام والخاص

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف، بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر.

على الجانب الأخر، قال مصدر بوزارة القوى العاملة في تصريحات لموقع "الشروق"، إن السبت المقبل، الموافق 9 نوفمبر، هو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى، منوها بأنه لايوجد تغيير في موعد الإجازة حتى هذه اللحظة، طبقا لما أعلنه وزير القوى العاملة محمد سعفان الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن قرار رئاسة الوزراء بتحديد الأحد المقبل إجازة للقطاع العام، يختلف عن قرار وزارة القوى العاملة، والذي ياتي في إطار ما ينص عليه قانون العمل.

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وقال وزير القوى العاملة، في بيان، الأربعاء الماضي، أن السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أعلنت أن السبت 9 نوفمبر موعدًا للمولد النبوي الشريف لعام 1441 هجريًا.