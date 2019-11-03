مدير للاستقرار السعري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيعمل أحد البنوك بصفته مدير الاستقرار السعري خلال طرح أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب.

وقالت شركة أرامكو، إنه لأغراض الطرح، سيعمل أحد البنوك بصفته مدير الاستقرار السعري.

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وأضافت أنه لغرض السماح لمدير الاستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، سيمنح المساهم البائع مدير الاستقرار السعري «خيار الشراء» ويجوز للأخير بموجبه شراء ما لا يزيد على عدد إضافي من الأسهم بما يعادل ما يصل إلى 15% من إجمالي عدد الأسهم المبيعة في الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويمارس مدير الاستقرار السعري خيار الشراء كليا أو جزئيا بناء على إخطار منه في أي وقت خلال اليوم الثلاثين من بدء تداول الأسهم في السوق المالية بحسب ما يراه مناسبا «مدة الاستقرار السعري».

الآلية: