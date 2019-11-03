35 ـ 40 مليار دولار نفقات رأسمالية في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت شركة أرامكو السعودية أن تكون النفقات الرأسمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مماثلة لإجمالي نفقاتها الرأسمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وفي عام 2020، توقعت الشركة أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية ما بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار، بما في ذلك النفقات الرأسمالية لشركة سابك على افتراض إتمام الاستحواذ المقترح على حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك في النصف الأول من 2020.

وقالت أرامكو إنها تتوقع في عام 2021، أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية الرئيسية بين 40 مليارا و45 مليار دولار، بما يتوافق مع مستويات النفقات الرأسمالية الرئيسة متوسطة الأجل.

وترى الشركة أنها تتمتع بمرونة كبيرة لتقليل النفقات الرأسمالية في ظل بيئة أسعار النفط المنخفضة. وفيما يتعلق بتخصيص النفقات الرأسمالية للشركة على المدى المتوسط تتوقع الشركة تخصيص 35% للنفقات المرتبطة بالسوائل، و40% للنفقات المتعلقة بالغاز، و25% للنفقات المرتبطة بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

النفقات الرأسمالية:

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2020 35ـ 40 مليار دولار

2021 40ـ 45 مليار دولار

تخصيص النفقات الرأسمالية:

35% للنفقات المرتبطة بالسوائل

40% للنفقات المتعلقة بالغاز

25% للنفقات المرتبطة بالتكرير والمعالجة والتسويق