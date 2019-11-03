تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط من 20 إلى 15%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت شركة أرامكو السعودية اتفاقا مع الحكومة لتعديل الامتياز يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15% اعتبارا من 1 يناير 2020.

وأوضحت أن الحكومة السعودية أجرت تغييرات على النظام المالي الذي تخضع له الشركة، حيث اعتمدت لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض من خلالها الشركة عن سعر الغاز المبيع محليا، بحيث تعوض الشركة من قبل الحكومة بلوائح خاصة بالطريقة التي تعوض الحكومة عن الإيرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة نتيجة لتوريد منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم في حال عدم تطابق الأسعار المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشاريع الغاز الخاصة بالشركة اعتبارا من 17 سبتمبر 2019.

وينص قرار تعديل الامتياز بين الشركة والحكومة الذي سيسري اعتبارا من 1 يناير 2020 على ما يلي:

1 - تخفيض معدل الريع المطبق على إنتاج النفط الخام إلى 15% (من 20%) فيما يتعلق بأسعار برنت حتى 70 دولارا للبرميل.

2 - زيادة معدل الريع الهامشي من 40% إلى 45% المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 70 دولارا للبرميل وحتى 100 دولار للبرميل.

3 - زيادة معدل الريع الهامشي من 50% إلى 80% المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 100 دولار أمريكي للبرميل.

وأضافت أن الحكومة ستعوض الشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة بمقدار 41.2 مليون دولار في الشهر اعتبارا من 1 يناير 2020.

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وأشارت إلى أن الحكومة عملت على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتبارا من 1 يناير 2020.

وذكرت أن الحكومة قررت خفض معدل الضريبة المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من الهيكل متعدد الشرائح لمعدلات ضريبة الدخل، والذي تتراوح نسبته بين 50% و85%، والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20% والمطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية التي تعمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بموجب نظام ضريبة الدخل، وذلك لشركة تابعة مستقلة وقبل 31 ديسمبر 2024، على أن يسري هذا التخفيض اعتبارا من 1 يناير 2020.

وقالت إنه جرى تمديد الفترة التي تعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة عشر سنوات إضافية بعد انقضاء فترة السنوات الخمس الحالية في 1 يناير 2023، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات (رهنا بموافقة الحكومة) اعتبارا من 1 يناير 2023.

وبينت أنه إذا كانت تلك التعديلات على النظام المالي نافذة خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019 لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى بـ4.5 مليارات دولار أمريكي تقريبا بحسب تقديرات الشركة.

آلية الامتياز بين الشركة والحكومة:

احتساب رسوم الامتياز على أول 70 دولارا بنسبة 15%

احتساب رسوم امتياز من 71 دولارا وحتى 100 دولار بنسبة 45%

احتساب رسوم امتياز من 101 دولار فأعلى بنسبة 80%