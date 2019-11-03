التزام بأرباح مستدامة ومتنامية و75 مليار دولار حد أدنى في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التزمت شركة أرامكو السعودية بتوزيع أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها، وتوزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار كحد أدنى في 2020.

وقالت شركة أرامكو السعودية، إنها ستلتزم بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها على الرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام.

وأضافت أن مجلس الإدارة يعتزم وفقا لسلطته التقديرية المبنية على عدد من العوامل إعلان الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدرة بواقع 75 مليار دولار في السنة المالية 2020 بالإضافة إلى أي أرباح خاصة محتملة.

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وأوضحت أنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح مرحلية نقدية ربع سنوية في الفترة من العام المالي 2020 وحتى العام المالي 2024 وكانت هذه الأرباح أقل من 0.09375 دولار للسهم الواحد (على اعتبار أن رأس المال سيكون 200 مليار سهم) ستتنازل الحكومة عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح المستحقة لأسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم لتمكين الشركة من أن تسدد الحد الأدنى من الأرباح المرحلية الموضحة أعلاه لحاملي الأسهم بخلاف الحكومة. وأشارت إلى أنه بعد ذلك سيتم دفع المبلغ المتبقي من الأرباح المرحلية المتاحة للتوزيع، والذي حدده المجلس وفقا لتقديره إلى الحكومة.

توزيعات مستدامة:

إعلان حد أدنى للأرباح النقدية بواقع 75 مليار دولار في 2020 إضافة إلى أرباح خاصة محتملة

التزام بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية بغض النظر عن أسعار النفط

تنازل الحكومة عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح لتسدد الحد الأدنى من الأرباح للمساهمين