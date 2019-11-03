9 مستشارين ماليين و8 منسقين دوليين و16 مديرا لسجل الاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة عينت شركة أرامكو السعودية، لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام 9 مستشارين ماليين، و8 منسقين دوليين، و4 مديري سجل اكتتاب محليين، و12 مدير سجل اكتتاب دوليا. المستشارون الماليون للشركة - سيتي جروب العربية السعودية. - كريديت سويس العربية السعودية. - جولدمان ساكس العربية السعودية. - إتش إس بي سي العربية السعودية. - جي بي مورغان العربية السعودية. - ميريل لينش المملكة العربية السعودية. - مورغان ستانلي السعودية. - الأهلي المالية. - سامبا للأصول وإدارة الاستثمار. المنسقون الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب: - سيتي جروب ماركتس ليمتد، وكريديت سويس للأوراق المالية (أوروبا) المحدودة. - جولدمان ساكس إنترناشونال. - إتش إس بي سي العربية السعودية. - جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي. - ميريل لينس المملكة العربية السعودية. - مورغان ستانلي أند كو إنترناشونال بي إل سي. - الأهلي المالية. - سامبا للأصول وإدارة الاستثمار. مديرو سجل الاكتتاب المحليون - الراجحي المالية. Advertisements - المجموعة المالية هيرمس وجي أي بي كابيتال. - الرياض المالية. - السعودي الفرنسي كابيتال. مديرو سجل الاكتتاب خارج المملكة - بانكو سانتاندير إس إيه. - بي إن بي باريبا. - بي أو سي آي أسيا المحدودة. - كريدي أجريكول. - بنك التمويل والاستثمار. - دويتشه بنك إيه جي فرع لندن. - بنك أبوظبي الأول. - ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي. - آر بي سي أوروبا المحدودة. - إس أن بي سي نيكو كابيتال ماركت ليميد. - سوسيتيه جنرال. - يو بي إس أي جي فرع لندن. مدير الاكتتاب - شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار. وكيل التسوية الدولي - إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارون خاصون - لازارد فرير إس أي إس. - إم كلايد آند كومباني. - موبليس آند كومباني يو كيه إل إل بي.



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