10 % حوافز للأفراد بشرط الاحتفاظ بالأسهم 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منحت شركة أرامكو السعودية حوافز للأفراد المشاركين في الاكتتاب، تضمنت سهما مجانيا لكل 10 أسهم بشرط الاحتفاظ بالأسهم مدة لا تقل عن 180 يوما (6 أشهر) وهو ما يعني فعليا 10% كأسهم إضافية للأسهم المكتتب بها.

وقالت شركة أرامكو السعودية، إنه يحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يوما من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد يشار إليه بـ»سهم مجاني» مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني.

وبينت أنه يحق لكل مستثمر مؤهل لأسهم مجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى.

وأضافت أنه سيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة ولن يتم منح كسور أسهم مجانية ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.

وأشارت إلى أنه يحق للمواطنين السعوديين المشاركة في الاكتتاب بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة. وبينت أن كل فرد سعودي سيعد من أفراد الأسرة كمستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية.

حافز للمكتتبين:

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سهم مجاني لكل 10 أسهم

شرط الاحتفاظ بالأسهم 180 يوما

لكل مستثمر مؤهل 100 سهم مجاني كحد أقصى

تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة

يحق للمستثمر الحصول على الحافز مرة واحدة

جميع الأسهم المجانية من الفئة نفسها

يتمتع أصحابها بكامل حقوق الأسهم الأخرى للشركة