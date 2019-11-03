تسهيلات للمؤسسات المالية الأجنبية الراغبة بالاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية التي تعتزم الاكتتاب بالأسهم المطروحة لأرامكو السعودية وتستوفي شروط التأهيل بموجب المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل، وسيضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وسيعمل أمين الحفظ المحلي بدوره على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام.

بالإضافة إلى ذلك أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يقضي بتمكين بعض المؤسسات غير المالية التي تنوي المشاركة في الاكتتاب العام (المتخصصين)، والتي لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة باعتبارهم مستثمرين أجانب مؤهلين.

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وتقتصر هذه الموافقة على قائمة المستثمرين المتخصصين المزمع اعتمادها من هيئة السوق المالية، وستقدم من «أرامكو السعودية» أو من مستشاريها الماليين قبل تاريخ بدء بناء سجل الأوامر، بيانات كل مستثمر متخصص إلى هيئة السوق المالية.

وأوضحت الهيئة أن السوق السعودية هي السوق النهائية والمستفيد الفعلي وعلى كل مستثمر أجنبي:

فتح حساب محفظة برقم المستثمر الوطني لدى إيداع

الحصول على حساب أمين الحفظ الخاص به في المملكة العربية السعودية

فتح حساب للأوراق المالية باسمه من خلال أمين الحفظ الدولي

فتح حساب تداول لدى شركة أو شركات وساطة محلية لتمكين التداول

وأشارت إلى أنه يتطلب من المستثمرين الأجانب ممن لم يتم اعتمادهم بالفعل ضمن المستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة التواصل مع أمين الحفظ الدولي قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر بهدف تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب العام لأرامكو.