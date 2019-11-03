13 بنكا مستلما للاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _مكة المكرمة حددت شركة أرامكو السعودية 13 بنكا يعمل في السوق المحلية كبنوك مستلمة لعملية الاكتتاب في أسهمها المرتقب طرحها. وضمت القائمة جميع البنوك السعودية الـ 12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى بنك الخليج الدولي. البنك الأهلي التجاري السعودي البريطاني »ساب« مجموعة سامبا المالية البنك السعودي للاستثمار البنك الأول Advertisements البنك العربي الوطني بنك البلاد بنك الجزيرة بنك الرياض مصرف الراجحي مصرف الإنماء البنك السعودي الفرنسي بنك الخليج الدولي



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