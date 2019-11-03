ما هي الفئات المؤهلة للاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تضم الفئات المؤهلة للاكتتاب في أسهم أرامكو السعودية شريحتين، هما المؤسسات المكتتبة والأفراد، حيث أوضحت شركة أرامكو السعودية أن المشاركة في عملية طرح أسهمها سيقتصر على هاتين الشريحتين.

وتتضمن الشريحة الأولى 7 فئات، تضم الصناديق والأشخاص المرخص لهم وعملاء الأشخاص المرخص لهم والكيانات الحكومية والشركات التابعة للحكومة، فيما تضم الشريحة الثانية المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ومواطني دول الخليج.

الشريحة الأولى: المؤسسات المكتتبة:

1 الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية متى كانت شروط وأحكام هذه الصناديق تجيز لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات بناء سجل الأوامر.

2 الأشخاص المرخص لهم بالتعامل مع الأوراق المالية بصفة أصيلة مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند تقديم نموذج الطلب إلى الهيئة.

3 عملاء الشخص المرخص له من قبل هيئة السوق المالية بممارسة أعمال الإدارة، وفقا للأحكام والقيود المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند تقديم نموذج الطلب إلى الهيئة.

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4 الأشخاص الاعتباريين المسموح لهم بفتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، وذلك باستثناء المستثمرين الأجانب غير المقيمين الذين ليسوا ضمن المستثمرين الأجانب المؤهلين.

5 الكيانات الحكومية أو أي هيئة تتخطى الحدود الوطنية تعترف بها هيئة السوق المالية أو تداول أو أي سوق أخرى تعترف بها هيئة السوق المالية أو مركز الإيداع.

6 الشركات المملوكة للحكومة سواء كانت تستثمر بصورة مباشرة أم من خلال مدير محفظة.

7 شركات وصناديق دول مجلس التعاون الخليجي متى كانت شروط وأحكام هذه الصناديق تجيز لها ذلك.

الشريحة الثانية - المستثمرون الأفراد:

- الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة والتي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر.

- الأشخاص غير السعوديين المقيمين في المملكة ويمتلكون حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة.

- المواطن الخليجي ويملك حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة.