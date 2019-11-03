سعر سهم أرامكو ينتظر بناء سجل الأوامر والنطاق السعري خلال 10 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب _ الدمام

فيما أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب، أمس، أكد خلال مؤتمر صحفي أن تحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو سيتم خلال 10 أيام، في حين أن نسبة الطرح وسعر الطرح سيحددان في مرحلة بناء سجل الأوامر.

وقال الرميان، في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقدته الشركة للحديث عن تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في «تداول» دليل على قدرة وعمق السوق المحلية. وأضاف «خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو»، مبينا أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو. وتابع «تحديد نسبة وسعر الطرح سيتم بعد عملية بناء سجل الأوامر»، مشيرا إلى أن الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030».

تنوع وعمق

وأكد الرميان على أن الحوكمة في السوق السعودية قادرة على حماية حقوق المساهمين. كما أن تنوع وعمق مجلس إدارة أرامكو يضيفان قيمة كبيرة للشركة.

ووصف خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الشركة بالظهران، عملية الطرح باليوم التاريخي والبالغ الأهمية للمملكة في ظل القيادة الرشيدة، مؤكدا أن أرامكو حريصة على النمو والريادة في مجال أعمالها، مشيرا إلى أن رؤية أرامكو أن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم، بحيث تمارس أعمالها بطريقة آمنة ومستدامة.

وأوضح أن أرامكو السعودية تتمتع بنظام حوكمة قوي وعلاقة مقننة مع الحكومة وتتبنى معايير عالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والكفاءة المالية وحققت بذلك سجلا مميزا للمساهمين، واليوم بفضل هذا الإدراج أصبحت الفرصة مواتية للمساهمين في جني ثمار أرامكو السعودية.

نشرة الإصدار 9 نوفمبر

بدوره أكد رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أن القاعدة المالية للشركة قوية ومرنة ومتميزة بفضل منهجها الصارم في تأسيس رأس المال وتطبيق الضوابط المالية، مبينا أن الشركة تعمل على خلق قيمة طويلة الأجل رغم تقلب أسعار النفط، من خلال استغلال الفرص، مما ينعكس على منهجية الشركة في توزيع الأرباح.

وأوضح أن نشرة الإصدار ستطرح في التاسع من نوفمبر الحالي. ولفت إلى أن الشركة ستوفر الكثير من المعلومات بكل شفافية مما يساعد المستثمرين على التحليل سواء في الداخل أو في الأسواق العالمية، مؤكدا أن عملية الإدراج ستعزز مكانة الشركة على الصعيد العالمي.

دفع التوزيعات للمساهمين

وكشف عن نية الشركة توزيع أرباح بمقدار لا يقل عن 75 مليار دولار على المساهمين لعام 2020، بالإضافة إلى توزيع أرباح خاصة مختلفة، مضيفا أن الدولة ستتنازل متى اقتضت الضرورة عن حقها في استلام الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 2020، بهدف تمكين الشركة من دفع الحد الأدني للتوزيعات للمساهمين، مبينا أن الشركة عقدت اجتماعات مع المستثمرين في لندن ونيويورك في الأسبوع الماضي بشأن عملية الإدراج، فضلا عن اجتماعات مماثلة مع المستثمرين السعوديين في العديد من المدن بالمملكة.

3 فئات من الأفراد

Advertisements

من جانبه أفاد نائب رئيس الاستثمارات المصرفية في البنك الأهلي «المستشار المالي للاكتتاب» سلطان الموسى بأن الاكتتاب متاح لـ 3 فئات من المستثمرين الأفراد هم السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون ممن يملكوا وثائق سارية بالمملكة، إضافة إلى الصناديق والمؤسسات.

وأشار الموسى إلى تحديد فترة ما بين 8 و10 أيام لاكتتاب الأفراد، وذلك عبر البنوك المستلمة للإصدار، وهي كل البنوك السعودية، بينما خصصت فترة 14 يوما لاكتتاب المؤسسات.

ولفت الموسى إلى عدم إمكانية الاكتتاب في أكثر من بنك، حيث يتم اكتشاف العملية فورا، ويتم اعتماد أول عملية اكتتاب فقط، بينما تلغى بقية العمليات، مشيرا إلى أنه بإمكان الشخص الذي يرغب في شراء المزيد من الأسهم أن يشتريها عقب بدء التداول عند الحد الأدنى الذي يراه مناسبا للشراء.

تخصيص الأسهم

وحول النطاق السعري أشار الموسى إلى أنه هو قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر السهم الواحد ضمن الطرح العام الأولي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري خلال الفترة القليلة المقبلة، قبل الطرح، منوها إلى أن سعر السهم لن يتعدى النطاق المحدد في نهاية فترة الاكتتاب.

وقال السعر النهائي للسهم سيتم تحديده بعد انتهاء فترة سجل أوامر الاكتتاب، وسيتم تخصيص أسهم الطرح طبقا لتعليمات الشركة والمستشارين الماليين ومديري الاكتتاب وقد يخصص للمكتتب عدد الأسهم الذي أدخله في طلب الاكتتاب.

وأضاف: إذا حدد سعر الطرح النهائي بما يقل عن الحد الأعلى للنطاق السعري لسعر الطرح الذي اكتتب على أساسه سيكون للمكتتب الفرد الخيار إما في استخدام الفائض في تخصيص أسهم إضافية إن توفرت، أو رد الفرق ما بين السعر الذي اكتتب به وسعر الطرح النهائي.

5 محطات للاكتتاب:

آلية الطرح وقد تمت من خلال الإعلان عنها

الإعلان عن نشرة الإصدار وسيتم خلال 9 نوفمبر الحالي

مرحلة الاكتتاب وتتضمن النطاق السعري لسهم الشركة

عملية التخصيص ورد الفائض المالي للاكتتاب

الإدراج والتداول

الاستعداد للاكتتاب عبر التأكد من وجود حساب جار مفعل في أي من البنوك المشاركة

زيارة الموقع الالكتروني: ipo.saudiaramco.com للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطرح وكيفية التقدم بطلب الاكتتاب مباشرة عبر البنك الذي تتعامل معه

تحديد القرار الاستثماري عبر الاطلاع على نشرة الإصدار ومناقشة القرار مع المستشار المالي الخاص بك مع تحديد المبلغ الذي ترغب استثماره وفق الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد وفي حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم

تخصيص الأسهم المطروحة ويحدد المستوى الإجمالي للطلب ما إذا كنت ستحصل على كامل الأسهم التي حددتها في طلب الاكتتاب أم لا، وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب دون خصم أو استقطاعات .

الإدراج والتداول، ويمكن مراقبة سعر شركة أرامك و السعودية بمجرد بدء عملية التداول.