لماذا الاكتتاب مهم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تتمتع شركة أرامكو بخصائص فريدة لا تشابهها فيها أي شركة نفط في العالم، وهو ما يجعل اكتتابها مهما لمختلف أطياف المستثمرين، حيث يمنحهم فرصة الاستثمار في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز بالعالم.
وفيما يلي بعض ما يميز الشركة:
- تمتلك أكبر قاعدة احتياطات هيدروكربونية تقليدية في العالم.
- قدرة تشغيلية فريدة على الاستجابة لتغيرات العرض والطلب.
- الحق الحصري في توفير الإمدادات للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية.
- السجل الحافل بموثوقية إمدادات النفط الخام إلى أنحاء العالم.
- من المتوقع أن تصبح من أكبر منتجي البتروكيميائيات بعد إتمام صفقة «سابك».
- تتمتع بوجود شركاء لها من مختلف أنحاء العالم.
- من أقل شركات النفط العالمية الخمس الكبرى مديونية على مستوى العالم.
- تحقق نتائج أفضل من أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى.
- تمتلك القدرة على تنفيذ أكبر مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات.
- تنفذ أعمالها وفق إطار قوي للحوكمة.
- يقود الشركة مجلس إدارة ذوخبرة عالية.
- خبرات متراكمة على مدى أكثر من 86 عاما.
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