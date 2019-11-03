لماذا الاكتتاب مهم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتمتع شركة أرامكو بخصائص فريدة لا تشابهها فيها أي شركة نفط في العالم، وهو ما يجعل اكتتابها مهما لمختلف أطياف المستثمرين، حيث يمنحهم فرصة الاستثمار في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز بالعالم.

وفيما يلي بعض ما يميز الشركة: