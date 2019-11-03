«المركزي» الإماراتي يوضح مسألة مساعدة لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوضح مصرف الإمارات المركزي في بيان أن المعلومات المنشورة على لسان مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي حول مسألة مساعدة لبنان، غير صحيحة ولا تعكس سياق السؤال خلال جلسة الحوار مع المحافظ (في أبوظبي اليوم)، حيث أكد خلال جلسة على هامش الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط بأنه قد «جرت مناقشات بين دولة الإمارات ولبنان حول المشاريع المقترحة خلال مؤتمر الاستثمار الإماراتي- اللبناني في أكتوبر».

وخلافاً لما نشرته وكالة «رويترز» وتناقلته وسائل الإعلام، فإنه وفقاً لبيان المصرف المركزي «لم يرد أي ذكر لمساعدات مالية في ضوء الأحداث الأخيرة». وأوضح البيان أن «هذه المسألة ليست ضمن اختصاص المصرف المركزي ويجب التوجه بالاستفسار حول هذه المسائل إلى السلطات المختصة في الدولة».