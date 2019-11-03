الإمارات: تقييم ائتماني وإصدار سندات سيادية في النصف الأول 2020

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من إجراءات الحصول على تصنيف ائتماني سيادي للإمارات من إحدى وكالات التصنيف العالمية، فيما توقع الخوري أن يتم الانتهاء من التنصيف خلال الربع الأول 2020، الأمر الذي يمهد للبدء في إصدار سندات حكومية، بعد إجراء المشاورات مع المصرف المركزي وموافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وأكد الخوري في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، اليوم، أن الدين السيادي الذي يتوقع إصداره خلال النصف الأول 2020 سيكون لاستخدام المصرف المركزي بشكل رئيسي لتحقيق المعايير الدولية ولن يكون لهذا الدين أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الديون السيادية يمكن أن تمول جزءاً بسيطاً من الموازنة في حال الاحتياج على أن يكون التمويل فقط للمشاريع الرأسمالية وبنسبة لا تزيد على 15% من الدين الإجمالي.

وشدد الخوري على حرص الدولة على أن تبقى نسبة خدمة الدين في مستويات ضيقة حتى تكون الديون السيادية محدودة الكلفة على الحكومة، حيث تم إنجاز الميزانية الاتحادية للعام 2020 بدون عجز بفضل الأنظمة المالية التي طورتها وزارة المالية منذ العام 2008 الخاصة بتوقعات الإيرادات.