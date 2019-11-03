«المركزي» يرفع حيازته من الذهب إلى 2.71 مليار درهم خلال سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل مصرف الإمارات المركزي تعزيز رصيده من السبائك الذهبية التي بلغت قيمتها 2.71 مليار درهم بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم، وبنمو نسبته 39% تقريباً خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019. وكان رصيد المركزي من السبائك بلغ 1.134 مليار نهاية 2018.

وتزامن الارتفاع الكبير في رصيد المصرف المركزي من الذهب مع الصعود القوي للمعدن الأصفر حيث تجاوزت قيمة الأوقية «الأونصة» عالميا 1500 دولار محققة بذلك مكاسب بنسبة فاقت 17% منذ بداية العام 2019.

وتظهر بيانات المصرف المركزي عودته إلى تكوين مخزون من الذهب منذ العام 2015، إلا أن رصيده لا يزال لا يشكل نسبة كبيرة من إجمالي رصيده من العملات الأجنبية، الأمر الذي يعني أن حيازته من الذهب بهدف الاستثمار.

وكانت دولة الإمارات ممثلة بالمصرف المركزي قد خرجت من قوائم مجلس الذهب العالمي الخاص باحتياطيات الذهب لدى المصارف في العالم منذ عدة سنوات، لكنها عادت للظهور مجدداً في القائمة خلال الثلث الأول من العام 2015 بعدما قرر المركزي إعادة تكوين رصيد من الذهب.

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إلى ذلك، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي في الإمارات إلى 461.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2019، بزيادة 10.4%، وبقيمة 43.3 مليار درهم مقارنة مع 418.1 مليار درهم في نهاية العام 2018.

وأظهرت أحدث الأرقام أن الارتفاع في احتياطيات الدولة للجهاز المصرفي جاء مدعوماً بزيادة صافي احتياطي البنوك إلى 87.86 مليار درهم تقريباً، بالمقارنة مع 59.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، وذلك بجانب زيادة الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي من 358.44 مليار درهم إلى 373.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.

ويتضح من خلال البيانات أن الارتفاع المسجل في صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك جاء مترافقاً أيضاً مع ارتفاع المطلوبات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة بمقدار 46.3 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، فقد ارتفع إجمالي قيمتها إلى 666.3 مليار درهم مقارنة مع 620 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018.

يشار إلى أن المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي، تنص على أن «المصرف المركزي ملزم بالمحافظة على نسبة تغطية للعملة، بحيث ينبغي للأصول الاحتياطية المعترف بها دولياً أن يقابلها 70% على الأقل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب، وتزيد نسبة التغطية لدى المصرف المركزي على هذه النسبة بكثير، بحسب المعطيات التي تظهرها الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي».

(وام)