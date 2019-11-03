وزير التجارة الأمريكي يستبعد فرض رسوم على السيارات الأوروبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على السيارات المستوردة في وقت لاحق من هذا الشهر، معللاً ذلك بأن واشنطن أجرت "مباحثات جيدة" مع الشركات المصنعة للسيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.

وكان البيت الأبيض قد وافق في أيار/ مايو الماضي على إرجاء فرض رسوم جديدة على السيارات وقطع الغيار المستوردة لمدة ستة أشهر، بعدما دشنت واشنطن مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

وتوصلت واشنطن لاتفاق مع اليابان الشهر الماضي ساهم في إلغاء فرض الرسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة ترامب.

وأعرب روس في حوار مع تلفزيون بلومبيرج الأحد عن أمله في أن تحقق المفاوضات مع الشركات بصورة منفردة بشأن خطط استثماراتها الرأس مالية نتائج كافية بحيث لا يصبح من الضروري فرض الضرائب.

وأضاف "لقد أجرينا مباحثات جيدة للغاية مع أصدقائنا الأوروبيين واليابانيين والكوريين، فهم يمثلون الدول الرئيسية لإنتاج السيارات".

ويذكر أنه تم استثناء كوريا الجنوبية في وقت سابق من أي رسوم مستقبلية بعدما أعادت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسيؤول العام الماضي، بينما فرضت واشنطن بالفعل رسوماً على صادرات الاتحاد الأوروبي من الحديد والألمونيوم.