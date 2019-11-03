شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعيد تدوير 195 ألف مركبة خردة في سبتمبر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين أعادت تدوير نحو 195 ألف مركبة في أيلول/ سبتمبر الماضي، بزيادة 8.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» التي أوردت النبأ الأحد بأنه من بين إجمالي المركبات المعاد تدويرها، كان هناك نحو 164 ألف سيارة، بزيادة 6.8% على أساس سنوي، وحوالي 30 ألف دراجة نارية، بزيادة 15.2% على أساس سنوي.
أما من حيث نوع المركبات، فقد بلغ عدد سيارات الركاب المعاد تدويرها نحو 118 ألفاً، بزيادة 16% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد العربات المقطورة نحو ستة آلاف، بزيادة 122.5% على أساس سنوي.
وبلغ عدد الشاحنات المعاد تدويرها 36 ألف شاحنة، بانخفاض 18.6% على أساس سنوي. ووصل عدد مركبات العمليات الخاصة إلى 2000، بانخفاض 18.9% مقارنة مع العام الماضي.
وخلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر بلغ عدد المركبات المعاد تدويرها في أنحاء البلاد 1.65 مليون مركبة، بزيادة 21.5% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بينها 1.39 مليون سيارة، بارتفاع بلغ 24.4% على أساس سنوي، وحوالي 262 الف دراجة نارية، بزيادة 8.3% على أساس سنوي.
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