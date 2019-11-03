

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم إطلاق مجلس شباب الهيئة العامة للطيران المدني، رسمياً في مقر المؤسسة الاتحادية للشباب بحضور سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وفيجاي جايانت تشوتكان، وزير الأشغال العامة والنقل والاتصالات في جمهورية سورينام.

تم خلال الإطلاق عرض استراتيجية مجلس الشباب في الهيئة والتي تضمنت أهم المبادرات والبرامج والخطة الزمنية الخاصة بعمل المجلس في قطاع الطيران على الصعيد المحلي والدولي؛ حيث تتماشى الخطة الاستراتيجية التي تم عرضها مع البرنامج الوطني الخاص بالشباب والذي تشرف عليه المؤسسة الاتحادية للشباب.

ويتكون مجلس شباب الهيئة العامة للطيران المدني من 12 عضواً في مختلف التخصصات والإدارات.

وتم عرض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من قبل أعضاء المجلس، كما تم التطرق إلى نتائج الحلقة الشبابية التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية ال 40 في مدينة مونتريال بكندا خلال الفترة 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2019.

وقال سيف محمد السويدي: «إن دولة الإمارات تولي الشباب الإماراتي، أهمية كبيرة وتقدم نموذجاً عالمياً في تمكين الشباب من بناء جسور التواصل بينهم وبين الحكومة من أجل إعداد جيل من القادة ينعم بالأمل والحياة للوصول إلى مستقبل أفضل يصنعه الشباب».

وأضاف: «إننا نسعى من خلال تأسيس مجلس الشباب في الهيئة العامة للطيران المدني، إلى تفعيل دور الشباب وتعزيز ريادتهم في قطاع الطيران المدني من خلال البرامج المتنوعة التي يقوم الشباب بتصميمها وتنفيذها لمنحهم الفرصة للمساهمة في تطوير قطاع الطيران المدني في الدولة مستقبلاً».