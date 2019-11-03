شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، على أن يستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من يوم السبت 9 من نوفمبر.
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