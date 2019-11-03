شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تقود أرباح "الأبحاث والتسويق" للارتفاع 86% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 85.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 69.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 26.3%، وفي المقابل ارتفعت التكاليف المباشرة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 96.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 56.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 706.9 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 559.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 235 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 134.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 74.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 165.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 97.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 70.1%.

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