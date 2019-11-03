شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سيكو" تحصل على ترخيص ممارسة إدارة الصناديق والمحافظ بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو"، اليوم الأحد، عن حصول شركتها السعودية التابعة والتي تحمل اسم "شركة سيكو السعودية المالية" (قيد التأسيس) على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لممارسة نشاطي إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية ومحافظ المستثمرين ذوي الخبرة في أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

وقالت سيكو، في بيان لبورصة البحرين، إن ذلك يُعد أول تواجد إقليمي لنشاط إدارة الأصول التابع لسيكو خارج مملكة البحرين، ويعتبر بمثابة خطوة هامة تجاه تنفيذ استراتيجية سيكو الرامية إلى تحقيق المزيد من التوسع الجغرافي لعملياتها في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن سيكو تمتلك خبرة طويلة في مجال إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث دأبت على تزويد قاعدة عملائها بخدمات إدارة المحافظ والصناديق في أسواق الأسهم، وأسواق أدوات الدخل الثابت، والأصول العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ويُذكر أن إجمالي الأصول تحت الإدارة لسيكو قد بلغ 2.1 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2019، مما يشير إلى نجاح سيكو في تحقيق نمو ملموس في حجم الأصول المدارة، كما يمثل تفوقاً لأداء سيكو على المؤشرات المعيارية السائدة بالرغم من التقلبات التي شهدتها الاسواق الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن سيكو حققت صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 1 مليون دينار، مقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وفي المُقابل ارتفعت أرباح الشركة إلى 2.9 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون دينار في النصف الأول من عام 2018.