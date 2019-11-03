شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أرزان المالية" تتراجع 78% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لمجموعة أرزان المالية، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 78% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 40.9 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

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وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 2.5 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 3.3 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة التغير في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت أرباح الشركة إلى 3.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 56%.