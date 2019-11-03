شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصروفات تدفع "كامكو" لتكبد خسائر بـ 178 ألف ديناير بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة كامكو للاستثمار، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة إلى 4.7 مليون دينار مقابل إيرادات بلغت 2.5 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

Advertisements

ويعود سبب تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى زيادة المصاريف العمومية والادارية نتيجة لأعمال الدمج والزيادة في مصاريف التمويل خلال الفترة.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 532.33 ألف دينار، مقابل صافي أرباح بلغ 320.2 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة إلى 1.11 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 421.41 ألف دينار في النصف الأول من عام 2018.