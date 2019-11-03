شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الكهربائية" تنتهي من المرحلة الثانية من برنامج شراء أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي عقد في أبريل الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المشتراه تبلغ 7.1 ألف سهم، بقيمة 105.1 ألف ريال، وبمتوسط سعر شراء للسهم يبلغ 14.8 ريال للسهم.

وبحسب البيان، كنتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ شركة الشركة حتى الآن18.1 ألف سهم، من أجل برنامج أسهم حوافز الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.

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وكانت الشركة قد أعلنت، بنهاية أكتوبر الماضي، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بشراء 11 ألف سهم، بقيمة 162.8 ألف ريال، بمتوسط سعر شراء للسهم يبلغ 14.8 ريال للسهم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر بالربع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من قبل أحد العملاء الرئيسيين لأحد المنتجات الأساسية مما تسبب في انخفاض أسعار البيع وهامش الربح بسبب المنافسة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 12.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.