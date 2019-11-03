شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسعار والمصروفات تدفع أرباح "الخدمات الأرضية" للارتفاع 30% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بلغ 29.7% خلال العام الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حققت الشركة صافي ربح بلغ 120.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 92.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في أرباح الربع الثالث إلى انخفاض أسعار الخدمات. كما انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 42.3 مليون ريال بسبب عدم دفع بدل غلاء المعيشة لهذه السنة والبالغ 18 مليون ريال بالإضافة لانخفاض مصاريف التشغيل الأخرى البالغة 24.3 مليون ريال.

كذلك انخفضت المصاريف العمومية والادارية بمقدار 13.2 مليون ريال على الرغم من زيادة المخصصات بمقدار 10 مليون ريال.

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وفي المُقابل، تراجعت إيرادات الشركة إلى 683.3 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل إيرادات بلغت 700.7 مليون ريال خلال الربع المقابل.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح البنك إلى 348.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 312.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بلغت 228 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 219.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.

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