شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب" يُحقق ثباتاً نسبياً بأرباح الربع الثالث عند 1.06 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ثباتاً نسبياً بالأرباح خلال العام الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.061 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.062 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وعزى البنك الثبات النسبي لصافي الربح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة لعملية الاندماج مع البنك الأول، وقابل هذا الارتفاع جزئياً ارتفاع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 40.9%.

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات إلى تحمل 137 مليون ريال سعودي متعلقة بمصاريف تكامل العمليات والاندماج والتنفيذ وتكاليف المعاملات خلال الربع الحالي.

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وفي المُقابل، حقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.4 مليار ريال خلال الربع المقابل.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح البنك إلى 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 3.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي ربح بلغ 851 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

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