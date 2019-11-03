شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "طيبة للاستثمار" 13% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة طيبة للاستثمار، المعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 12.9% خلال الربع الثالث المنتهي ي 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 67.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى الارتفاع في الإيرادات مع انخفاض مصروفات الزكاة الشرعية بسبب عكس مخصصات زكاة لسنوات سابقة انتفى الغرض منها بعد إنهاء ربوط الزكاة لهذه السنوات وسداد زكاتها كما أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.65% من رأس مال شركة أراك الى زيادة صافي الربح العائد لمساهمي الشركة.

وارتفعت الإيرادات إلى 137.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 134.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وفي المُقابل، تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 69.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 69.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 133.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.9%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 80.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 73.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 9.3%.

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