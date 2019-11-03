شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصروفات التشغيلية تدفع أرباح "الكيميائية السعودية" للتراجع 0.7% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الكيميائية السعودية، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 0.74% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 13.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 35.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 28 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة المصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل ومخصص الزكاة بالرغم من زيادة حجم المبيعات.

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وارتفعت الإيرادات إلى 739.8 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 630.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 83.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 97.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 4.4%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 84.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 16.6%.

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