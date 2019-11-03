شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 5 % من طرح السعودية الدولاري للمستثمرين بالمالية الإسلامية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدر مطلع أنه تم تخصيص 5% من إجمالي الطرح الأخير للصكوك السعودية الدولارية للمستثمرين المؤسسين المختصين في المالية الإسلامية، الذين يتخذون من المملكة مقرا رئيسا لأعمالهم.

وتعادل نسبة الـ5% نحو 125 مليون دولار من إجمالي قيمة الطرح البالغة 2.5 مليار دولار، حيث تعاني تلك المؤسسات عدم وجود ما يكفي من الصكوك السيادية ذات التصنيف الائتماني المرتفع الذي تستثمر فيه سيولتها الفائضة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكشفت وثيقة عن ارتفاع نسبة التخصيص الممنوحة للمستثمرين العاملين في صناعة المالية الإسلامية من 38 %مع إصدار الصكوك الدولارية الثانية "التي تمت في 2018" إلى 39 % مع الطرح الأخير الدولاري الذي تم أواخر الشهر الماضي.

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في حين انخفضت حصة المستثمرين في المالية التقليدية بشكل طفيف في سندات السعودية الإسلامية من 62 %مع طرح 2018 إلى 61 في المائة مع الطرح الحديث، ما يعني أن سندات السعودية قد لقيت رواجا واسعا بين المستثمرين التقليديين.

وذلك بسبب الجدارة الائتمانية للسعودية -المملكة حاصلة على تصنيف (A1)- وهذا التصنيف يعد خامس أعلى تصنيف من بين درجات التصنيف التي يصل تعدادها إلى 24 درجة.

وصلت طلبات اكتتاب الصكوك السعودية إلى أكثر من 13 مليار دولار، حيث تم تسويتها يوم الأربعاء الماضي.

وتم إدراج الصكوك، المغطاة بأكثر من خمس مرات المبلغ المطلوب جمعه، في بورصة لندن أواخر الأسبوع الماضي.