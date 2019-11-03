شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الصناديق" السعودي: تركيز استثماراتنا على صناديق الملكية الخاصة وليس الأسهم والعقارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق الصناديق" السعودي، إن الصندوق بدأ أخيرا الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، وصناديق الملكية الخاصة.

وبين أن الصندوق يركز على الاستثمارات في الصناديق المحلية بشكل كبير، مؤكدا أن الصندوق لن يستثمر في صناديق الأسهم، والصناديق العقارية بما فيها "الريت"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح العتيق، أن الصندوق، التابع لصندوق الاستثمارات العامة، سيعمل على الاستثمار بالصناديق الإقليمية والدولية التي لها استثمارات داخل السعودية، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى تحقيق العوائد الاستثمارية، وتطوير الشركات الناشئة والواعدة في المملكة.

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ولفت عادل العتيق إلى أن طبيعة الاستثمارات التي يستهدفها الصندوق، ستكون طويلة المدى، مبينا أنه سيعلَن تباعا عن استثمارات الصندوق خلال المستقبل القريب.

و"صندوق الصناديق" الذي أسس برأسمال يقدر بأربعة مليارات ريال في عام 2017، وهو صندوق استثماري يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.

سيقوم الصندوق، بدور فعال في جهود تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساس في نمو الاقتصاد.

وستنعكس إنجازات "صندوق الصناديق" بالمساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2.600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.