شكرا لقرائتكم خبر عن نون.كوم: دول الخليج ومصر تشكل 80% من التجارة الإلكترونية بالمنطقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نائب المدير التنفيذي لشركة "نون دوت كوم"، طارق فاضل، إن منطقة الخليج العربي مع مصر تمثل نحو 80% من حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح في تصريحات صدرت مؤخرا، أن حجم التجارة الإلكترونية في دول الخليج ومصر تسجل معدلات نمو سنوية تزيد عن 30%،.

وتوقع نمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مرتفعا من 8.5 مليار دولار عام 2017.

وأكد فاضل أن هذه الأرقام والمؤشرات بمثابة المحفز الرئيسي لشركة "نون دوت كوم" للاستثمار الموسع في الإمارات والسعودية والسوق المصري، بحسب "العربية .نت".

وتشير البيانات إلى أن الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من ملياري متسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بحلول 2020.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أسرع المناطق نمواً في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25%، مع حوالي 100 مليون مشترٍ رقمي في المنطقة العربية.

Advertisements

فيما تُقدر قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 60 إلى 70 مليار دولار في الوقت الحالي، أما تجارة التجزئة الإلكترونية العربية فتقدر بحوالي 30 و35 مليار دولار.

وتشير التقارير إلى أن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود بين الدول العربية في تجارة التجزئة قد ارتفعت بحوالي 3% بين عامي 2014 و2020.

حيث تقدر قيمة التجارة الإلكترونية بين المؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 22 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2020.

وكانت منصة "نون.كوم" قد أطلقت في نهاية سبتمبر من العام قبل الماضي عملياتها في الإمارات والسعودية.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن المنصة في نوفمبر 2016، بالشراكة بين مجموعة مستثمرين برئاسة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك 50% منها، وباستثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار.

وكشفت تقارير صحيفة في مطلع أكتوبر 2017 عن توقعات باشتعال المنافسة بين منصة نون .كوم وسوق. كوم بقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال الفترة القادمة.

وفي المقابل، كانت شركة "أمازون" الأمريكية قد أعلنت في أبريل 2018 رسمياً عن استكمال عملية الاستحواذ التاريخية على عملاق التسوّق الإلكتروني في الشرق الأوسط "سوق.كوم".