شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق بنكاً للصادرات برأسمال 30 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الصناعة السعودي إن المملكة أطلقت، بنكا للصادرات برأسمال 30 مليار ريال، ما يعادل (8 مليارات دولار).

وقال الوزير إن هناك أيضا ثلاث مناطق صناعية حرة جاهزة للإطلاق. والمنطقة الحرة هي منطقة يلقى فيها المستثمرون والشركات معاملة خاصة مثل ضرائب منخفضة أو إعفاء من الضرائب وملكية كاملة وقواعد تنظيمية أخرى تسهل أنشطتهم بهدف دعم النشاط الاقتصادي، بحسب "العربية".

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قد صرح في لقاء سابق لـ"العربية": أن السعودية بادرت بمحفزات للقطاع منها تحمل رسوم العمالة، وتمليك بعض الأراضي التي كان مقاما عليها مصانع، وأيضا تحديد مرجعية القطاع الصناعي للوزارة، ومحاولة إدارة العلاقة بين المصانع والجهات الأخرى.

وأشار الخريف في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى أن المستثمرين قد أعادوا النظر بخططهم بعد المحفزات الحكومية، وجاءت ردود الفعل إيجابية، وأقله أن يكون هناك إعادة توجيه للمستثمر نحو القطاع الصناعي والتعامل معه بجدية.

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وتحدث عن برنامج "ندلب"، الذي يركز على الصناعات التي تتواجد في القطاعات الواعدة، وهي 4 قطاعات رئيسة: قطاع الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والقطاع الأكبر وهو الصناعة.

وكان أمر ملكي، قد صدر في مطلع سبتمبر الماضي، بتعيين بندر إبراهيم عبد الله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية التي استحدثت بأمر ملكي.

وانطلق يوم الثلاثاء الماضي في السعودية فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

وشارك بالمنتدي عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، بحسب بيانات صحفية سابقة.