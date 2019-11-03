شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 3 حتى 7 نوفمبر الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من صناعة الورق، ومعادن، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من صندوق مُلكية - عقارات الخليج ريت، المتقدمة.

وتبدأ شركة الكثيري القابضة، اليوم الأحد، إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية برمز 3008 في قطاع المواد الأساسية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة صناعة الورق، يوم الإثنين، في مقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 62.45%، من 245 مليون ريال إلى 92 مليون ريال، لينخفض بذلك عدد الأسهم من 24.5 مليون سهم، إلى 9.2 مليون سهم.

Advertisements

كذلك تبحث الجمعية العمومية لشركة معادن، يوم الإثنين، مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.370 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 2.986 مليار ريال سعودي).

كذلك يبدأ صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، يوم الثلاثاء، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الثالث من السنة المالية 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال، بواقع 0.17 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.7%.

وتبدأ شركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الأربعاء، المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 140.7 مليون ريال، بحصة تبلغ 65 هللة للسهم، وبنسبة تبلغ 6.5% من القيمة الإسمية للسهم.