شكرا لقرائتكم خبر عن المطورون العقاريون: العاصمة الإدارية الجديدة أشعلت المنافسة بالقطاع العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، أن العاصمة الإدارية الجديدة أحيت المنافسة بين المطورين العقاريين، لافتا إلى أن هناك 60 مطورا ينافسون بمشاريعهم فى المدينة، مضيفًا أن العدد ليس بالقليل، وهو ما يمكن اعتباره أحد أكبر العيوب بالمدينة، إلا أنه قد يعد أحد المميزات للعاصمة الإدارية الجديدة، إذا دفع المطورين للتفكير فى طرق تسويقية جديدة لجذب المستثمرين.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر التطوير العقارى الرابع "محفزات النمو 2020"، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم، أن هناك عاملا آخر يجعل عدد المطورين أحد العيوب، وهو أن السوق ليست فى أفضل حالاتها خلال الفترة الحالية، كاشفًا أن معظم المبيعات التى كانت تتم سابقًا كانت تتم للأجانب وخاصة مستثمرى الخليج.

وأكد أن تحركات المشترين من الخليج يهيمن عليها الهدوء خلال الوقت الراهن، لعوامل خاصة بهم، موضحًا أنه على أى حال فإن المبيعات العقارية تسير نمطها المعتاد.

من جانبه قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، أن 20% من المشتريات بمدينة العلمين الجديدة جاءت بغرض استثماري.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمؤتمر العقارى الرابع الذى تنظمه المال جى تى إم، تحت عنوان "محفزات النمو 2020" اليوم، أن تلك التوجهات تدل على ثقة المستهلكين بالمدينة الجديد وأيضًا الاستثمار العقارى بشكل عام.

ولفت القاضى، إلى أن تلك التوجهات تنم عن النجاح الواضح الذى حققته المدينة الجديدة ومعدلات النمو التى حققتها، وأيضًا توجهات العملاء المستقبلية لاعتبار المدينة وجهة سكنية.

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وأكد القاضى أن مدينة العلمين الجديدة انشئت على نظام الاستدامة وفقًا للرؤية 2030، موضحا أنها تحتوى على 6 قواعد مختلفة متنوعة ما بين الصناعى والتجارى والسكنى والطبى، بينما تركز غالبية المدن القديمة على قاعدة واحدة فقط.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك كان واضحًا لجعلها مدينة تضمن العمل للقائمين طوال العام، موضحًا أن غالبية المشترين بالعلمين الجديدة من المصريين.

من جهة أخرى، قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات أن العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 170 ألف فدان، وتقوم الهيئة بتنفيذ المرافق والبنية التحتية بها على 2000 فدان بالتوازى مع تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت 5 قطع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة الفترة الماضية بمساحات تبدأ من 50 إلى 150 فدانا.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتخصيص 50 ألف متر لتنفيذ مستشفى بالعلمين الجديدة، وتنفذ 50 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

وأكد عمارة أن العلمين الجديدة من المدن الواعدة، وتعد أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سياحية وسكنية.

وأضاف أن المساحة الإجمالية للمدينة حوالى 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.