"المركزى الإماراتى" يستهدف زيادة التوطين بالقطاع المصرفى إلى 40%

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و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، قال محافظ المصرف المركزى، فى كلمته اليوم خلال ملتقى مصارف الشرق الأوسط المنعقد بأبوظبى، إن نسبة التوطين فى القطاع المصرفى حاليا بلغت 26.1% ومن المستهدف زيادتها إلى 40% خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأضاف المنصورى، أن الاقتصاد الوطنى الإماراتى يواصل النمو بوتيرة جيدة، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% فى 2019.
وأوضح، أن القطاع المصرفى الإماراتى الأكبر حجما فى الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية الأصول مع تخطيها حاجز 3 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضى.
وأشار، إلى أن القطاع المصرفى فى الدولة يتمتع بسيولة مرتفعة.
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