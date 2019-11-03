شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: إقامة مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية فى ألمانيا بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتأتى تصريحات ميركل، قبيل اجتماعات تُعقد غدا مع مسئولين فى قطاع صناعة السيارات لبحث كيفية تسريع الخطى باتجاه السيارات، التى تعمل بالبطاريات ولا تتسبب فى الكثير من الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وقالت ميركل، "من أجل هذه الغاية، نريد إقامة مليون نقطة شحن بحلول عام 2030، ويتعين على الصناعة المساهمة فى هذا الجهد، هذا ما سنتحدث عنه"، ولدى ألمانيا حاليا 20 ألف نقطة شحن فقط.

والاجتماع الذى سيعقد فى مبنى المستشارية، هو الثانى حول هذا الموضوع لتسريع الإجراءات حتى يتمكن قطاع المواصلات من المساعدة فى الوصول إلى مستويات الانبعاثات المستهدفة فى ألمانيا.

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وسيركز الاجتماع، على الترويج لبدائل للبنزين والسولار، بما فى ذلك السيارات التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وتلك التى تعمل بالبطاريات على أن تتشارك الحكومة وقطاع صناعة السيارات فى تحمل تكاليف الدعم لجذب المشترين.

وتستهدف الحكومة أيضا، الحفاظ على وظائف تصنيع السيارات وقطع الغيار.

وقالت ميركل، "نريد أن نأخذ العمال المتخصصين معنا على طريق مستقبل عصرى صديق للبيئة".