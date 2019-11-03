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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تصدر قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن القرار الصادر من وزارة الرى يصرح للوحدات السياحية الرسو صف واحد فقط موازى للمجرى على الا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى، واكد القرار انه داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة يتم تحصيل 1500 جنيه للمتر المسطح شهريا من مساحة الدور الأول للعائمة الثابتة أو المتحركة، كما يتم تحصيل 1250 جنيه للمتر المسطح شهريا من مساحة الدور الثانى، ومبلغ 1050 للمتر المسطح من الدور الثالث، و600 عن الأدوار التالية.
أما فى الأقصر وأسوان يتم محاسبة على أساس 2000 جنيه سنويا للمتر الطولى من المرسى، والذهبيات يتم محاسبتها على 700 جنيه للمتر يوميا مقابل الانتفاع بالمياه.
قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (1)
قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (2)
قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة (3)
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