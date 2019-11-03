شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو يتوقع طلبا قويا على الطرح من المؤسسات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية تلفزيون العربية أنه يتوقع طلبا قويا من المؤسسات العالمية على الطرح العام الأولى للشركة. واطلقت شركة النفط الوطنية طرحا عاما أوليا اليوم الأحد وأعلنت نيتها إدراج الأسهم فى البورصة المحلية فيما قد يكون أكبر طرح أولى فى العالم مع سعى المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

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