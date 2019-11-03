الاقتصاد

استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والكيلو بـ20 جنيها من المزرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-11 – 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ20 - 21جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو حسب المنطقة .

 

وأضاف السيد، لـ"الخليج 365" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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