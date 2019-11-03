شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض سعر البلطى والبورى يبدأ من 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 3-11-2019 انخفاضا لعدد من الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة

انخفض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24-28 جنيها مقابل 27-32 جنيها امس ، وانخفض سعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها مقابل 18-24 جنيها أمس، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

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كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-180 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 210 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيه، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.