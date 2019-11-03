شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: المطور شريك فى تنمية المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقارى الرابع "محفزات النمو 2020" الذى تنظمه شركة المال جي تي إم اليوم أن نسبة الإسكان الاجتماعى من الوحدات التى يتم تنفيذها 30% مقابل 70% للإسكان الحر.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان مهمة فى تنمية المدن الجديدة، ومن المتوقع الإعلان عن تلك الشراكة خلال الفترة القادمة.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الفترة القادمة ستشهد طرح محطات المياه والصرف الصحى والكهرباء على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.

وأشار نائب إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولي من تلك المدن، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها في يونيو 2020، مؤكدا أن المطور العقارى شريك حقيقى في تنمية المدن الجديدة، وأبرزها القاهرة الجديدة والشروق ومدينة الشيخ زايد.

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ولفت إلى أن مدن الجيل الرابع تنقسم إلى 3 مراحل الأولى تضم مدن (توشكى الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - غرب قنا)، والثانية مدينتي (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة) بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة - نجع حمادي الجديدة - بني مزار الجديدة)

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم برفع كفاءة المدن الجديدة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه أراضي الأفراد التي لم يتم بناؤها.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع يمر بمرحلة غير مسبوقة في التكسر العقارى، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية لبناء مصر الحديثة وأن الحكومة تقوم بالدور التنموى وليست منافسا للقطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الرقعة العمرانية من خلال المدن الجديدة والتي تضم 14 مدينة.

وأوضح أن المطورين العقاريين يبذلون جهدا كبيرا فى تنمية المدن التى تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.