شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المصرفيين المشاركين فى طرح أرامكو والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع العربية فإن أبرز المصرفيين المشاركن هم:
- ديفيد سولومون المدير التنفيذى لبنك جولدمان ساكس.
- دينا باولشريك فى الخدمات المصرفية الاستثمارية فى جولدمان ساكس.
- ريتشارد جنودى رئيس الخدمات المصرفية الدولية فى جولدمان ساكس.
- سهيل سختيان رئيس الطاقة العالمى المشارك فى جولدمان ساكس.
- أندرو فراي رئيس الطاقة العالمى فى جولدمان ساكس.
- جوناثان بينكين رئيس قسم النمو للأسواق الناشئة فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا فى جولدمان ساكس.
- كينيث مويليس مؤسس بنك مويليس وشركاه.
- إريك كانتور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى مويليس وشركاه.
- يوريك فان سلينجلاند الرئيس المشارك لأوروبا فى مويليس وشركاه.
- ألكسندر هاجمان رئيس أسواق رأس المال فى مويليس وشركاه.
- رامي توما رئيس الشرق الأوسط في مويليس وشركاه.
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