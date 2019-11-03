شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المصرفيين المشاركين فى طرح أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان شركة "أرامكو" السعودية رسميا نيتها إدراج جزء من أسهمها فى السوق المالية السعودية، يتساءل البعض عن المصرفيين المشاركين فى عملية الطرح. وبحسب موقع العربية فإن أبرز المصرفيين المشاركن هم: - ديفيد سولومون المدير التنفيذى لبنك جولدمان ساكس. - دينا باولشريك فى الخدمات المصرفية الاستثمارية فى جولدمان ساكس. - ريتشارد جنودى رئيس الخدمات المصرفية الدولية فى جولدمان ساكس. - سهيل سختيان رئيس الطاقة العالمى المشارك فى جولدمان ساكس. Advertisements - أندرو فراي رئيس الطاقة العالمى فى جولدمان ساكس. - جوناثان بينكين رئيس قسم النمو للأسواق الناشئة فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا فى جولدمان ساكس. - كينيث مويليس مؤسس بنك مويليس وشركاه. - إريك كانتور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى مويليس وشركاه. - يوريك فان سلينجلاند الرئيس المشارك لأوروبا فى مويليس وشركاه. - ألكسندر هاجمان رئيس أسواق رأس المال فى مويليس وشركاه. - رامي توما رئيس الشرق الأوسط في مويليس وشركاه.

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