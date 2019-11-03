شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تنفيذى بالأهلى المالية: السعودية تعمل على تسريع طرح أرامكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول تنفيذى فى الأهلى المالية اليوم الأحد إن الحكومة السعودية تعمل على تسريع عملية الإدراج فى الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية بالبورصة المحلية لتستغرق أسبوعين تقريبا.
وقال سلطان موسى، نائب الرئيس للصيرفة الاستثمارية فى الأهلى المالية، إن شريحة المستثمرين من المؤسسات ستستغرق 14 يوما والمستثمرين الأفراد ثمانية أيام.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا لدى إطلاق الطرح الأولى مع مسؤولين تنفيذيين من أرامكو بمقر الشركة أن عملية الإدراج بالبورصة السعودية كانت تستغرق فى العادة حوالي 4 إلى 6 أسابيع.
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