شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: توفير خدمات النقل واللوجستيات من خلال مشروع "جسور" لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير قطاع الأعمال، إن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للتأمين التابعتين لها بالعمل على توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال مشروع "جسور". جاء ذلك خلال كلمت بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السادس بالجلسة العامة الثانية والتى تعقد بعنوان «التصنيع.. المشكلات والحلول». Advertisements وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه يتم تنفيذ مشروع جسور بواسطة الشركتين القابضتين للنقل البحرى والبرى والتأمين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وأضاف أن مشروع "جسور" يوفر العديد من الجوانب المخططة للخدمة، حيث تم نقل البضائع من المصنع إلى الميناء والشحن البحرى، بالإضافة إلى التخليص الجمركى فى الجانبين، لافتاً إلى العمل على خدمة القطاع الخاص وتوفير الوقت والإمكانيات لزيادة الصادرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطاع الأعمال: توفير خدمات النقل واللوجستيات من خلال مشروع "جسور" لزيادة الصادرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.