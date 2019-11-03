56 منشآة سياحية تشارك فى الجناح المصرى ببورصة لندن wtm

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واوضحت الهيئة أن بورصة لندن الدولية للسياحةWTM2019 (World Travel Market) ) تشهد سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة، من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.
وأكد أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن رفع الحظر البريطانى عن شرم الشيخ قبل بورصة لندن السياحية مثل فرصة كبيرة جدا لاستعادة السياحة الانجليزية، مشيرا إلى أن الهيئة كانت قد اعدت بالفعل خطة لقاءات مكثفة مع شركات سياحة وطيران ومشغلى رحلات فى بريطانيا، ولكن كان أغلبها يتحدث عن المقاصد السياحية الآخرى فى مصر ولم يكن هناك تركيز على شرم الشيخ، إلا أن القرار دفعنا إلى وضع شرم الشيخ فى مقدمة أولوياتنا، ليتم تكثيف محاور النقاش خلال اللقاءات حول مسألة الترويج أكثر لشرم الشيخ.
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