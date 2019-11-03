شكرا لقرائتكم خبر عن 56 منشآة سياحية تشارك فى الجناح المصرى ببورصة لندن wtm والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، غدا الاثنين، الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية WTM، حيث أعلنت هيئة تنشيط السياحة أن الجناح المصرى هذا العام يتكون من طابقين دور أرضى مساحته 630 م2 ودور علوي تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، فى حين يبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندق و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها.

واوضحت الهيئة أن بورصة لندن الدولية للسياحةWTM2019 (World Travel Market) ) تشهد سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة، من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.

وأكد أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن رفع الحظر البريطانى عن شرم الشيخ قبل بورصة لندن السياحية مثل فرصة كبيرة جدا لاستعادة السياحة الانجليزية، مشيرا إلى أن الهيئة كانت قد اعدت بالفعل خطة لقاءات مكثفة مع شركات سياحة وطيران ومشغلى رحلات فى بريطانيا، ولكن كان أغلبها يتحدث عن المقاصد السياحية الآخرى فى مصر ولم يكن هناك تركيز على شرم الشيخ، إلا أن القرار دفعنا إلى وضع شرم الشيخ فى مقدمة أولوياتنا، ليتم تكثيف محاور النقاش خلال اللقاءات حول مسألة الترويج أكثر لشرم الشيخ.