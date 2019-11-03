شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الإدارة: ينبغى تحديد تقييم أرامكو بعد الجولة الترويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية اليوم الأحد إن تقييم الشركة ينبغى أن يتحدد بعد الجولة الترويجية للطرح العام الأولى.

وأبلغ الصحفيين أن قرار الإدراج الدولى لأسهم أرامكو سيكون لاحقا. وتريد السعودية فى نهاية المطاف إدراج ما إجماليه 5% من الشركة، ومن المتوقع القيام بطرح دولى عقب الطرح الأولى المحلى.